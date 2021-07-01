Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект №4185 о введении электронных гарантийных талонов на технику. Документ поддержали на заседании парламента в четверг, 1 июля.

Законопроект предусматривает предоставление потребителям доступа к эксплуатационным документам на технически сложные бытовые товары (к паспорту или любому другому документу, который прилагается к товару) в электронном виде на официальном сайте производителя.

таким образом, в случае предоставления гарантийных обязательств в электронном виде производитель обеспечивает возможность регистрации приобретенного товара на официальном сайте производителя в установленном им порядке.

Также по требованию потребителя продавец должен предоставить эксплуатационные документы на технику и в бумажном виде.

Порядок гарантийного ремонта (обслуживания) или гарантийной замены технически сложных бытовых товаров определяет Кабинет министров.

Ранее "Страна" писала о том, что Рада усилила ответственность за домашнее насилие, теперь возможен админарест до 15 суток.

Также мы сообщали, что Рада изменила закон об упрощенных госзакупках во время карантина из-за коррупционных рисков.