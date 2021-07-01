В четверг, 1 июля, Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) направил предписание главе наблюдательного совета НАК Нафтогаз Украины Клэр Споттисвуд с требованием прекратить контракт с главой правления компании Юрием Витренко как незаконный.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

"Предписание был составлен после ознакомления НАПК с объяснениями, предоставленными Кабинетом Министров Украины в Окружной административный суд города Киева. В объяснениях КМУ указал, что для прекращения контракта необходимо решение наблюдательного совета общества.", - говорится в сообщении.

НАПК требует прекратить контракт с Витренко как незаконный, на основании ч. 2 ст. 26 Закона Украины "О предотвращении коррупции".

Напомним, 15 июня глава НАПК Новиков постановил отменить назначение Витренко на пост главы НАК "Нафтогаз", потому что после увольнения с публичной службы в течение года лицо не должно принимать участие в руководстве организациями, на которые оно могло влиять, когда работало на государство.

Однако Киевский Окружной административный приостановил предписание НАПК о незаконности назначения Витренко.