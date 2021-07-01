В нескольких километрах от линии фронта на Донбассе появится Нью-Йорк - решение Рады

Верховная Рада приняла проект постановления №5081 о переименовании прифронтового поселка городского типа Новгородское Бахмутского района Донецкой области в Нью-Йорк.

Соответствующее решение в ходе заседания парламента в четверг, 1 июля, поддержал 301 народный депутат. Один нардеп выступил против, 25 воздержались.

В пояснительной записке к проекту постановления указано, что переименование пгт Новгородское инициировано его жителями с целью возвращения населенному пункту его исторического названия.

"Украинский институт национальной памяти отмечает, что возвращение исторического названия "Нью-Йорк" поселку городского типа Новгородское Бахмутского района Донецкой области заслуживает всесторонней поддержки, поскольку оно основывается на положении статьи 5 Закона Украины "О географических названиях", согласно которой переименование географических объектов осуществляется, в частности, в случае "необходимости возвращения отдельным географическим объектам их исторических названий".

Также Институт указывает на то, что переименование президиумом Верховной Рады Украины 19 октября 1951 года Нью-Йорка в пгт Новгородское было продиктовано политико-идеологическими соображениями коммунистической партии", - сказано в документе.

Инициаторами законопроекта по возвращению названия выступили народные депутаты фракции "Слуга народа" Андрей Клочко и Виталий Безгин, а также депутат фракции "Голос" Роман Лозинский.

Проект постановления поддержали 199 народных депутатов от фракции "Слуга народа", от ОПЗЖ - 3, "Евросолидарность" - 19, "Батькивщина" - 21, "За будущее" - 14, "Голос" - 16, "Доверие" - 18, внефракционные - 11.

Поселение Нью-Йорк основано меннонитами (представителями протестантского движения), приглашенными в Россию Екатериной II. Поселок носил такое название до 1951 года, пока отношения с бывшим союзником СССР - США - не испортились в результате Холодной войны. Указом Президиума Верховного Совета УССР от 10 октября поселок был переименован в Новгородское.

Поселок входит в состав Торецкое городской территориальной общины и находится на расстоянии 42 км от районного центра Бахмут. На момент инициирования вопроса о переименовании поселок был административным центром Новгородского поселкового совета. В нем проживает около 120 тысяч жителей.

Примечательно, что переименование в Нью-Йорк инициировано самими жителями поселка. В связи с этим Донецкая областная военно-гражданская администрация обратилась к парламенту с представлением о переименовании пгт Новгородское в пгт Нью-Йорк.

Напомним, вернуть поселку на Донбассе старое название 3 февраля Раде предложил парламентский комитет по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроения.

Соответствующий проект постановления был внесен в Верховную Раду уже 16 февраля.