Украина не планирует усиливать карантинные меры в отношении граждан, которые прибывают с территорий неподконтрольного Донбасса и Крыма через пункты пропуска на линии разграничения и админгранице с полуостровом.

Об этом со ссылкой начальника отдела коммуникаций Госпогранслужбы Олега Бойко пишут "Новости Донбасса".

Со 2 июля украинцы и иностранцы, которые прибывают в Украину из Индии, Великобритании и Северной Ирландии, России и Португалии, при въезде будут проходить обязательное экспресс-тестирование на антиген. Такие меры в связи с угрозой распространения штамма коронавируса "Дельта" утвердил Кабмин.

Новые правила не касаются тех, кто прибывает из аннексированного Крыма и неподконтрольной части Донбасса. В отношении таких граждан продолжат действовать правила, принятые Кабмином 16 июня. То есть устанавливать приложение "Вдома", проходить самоизоляцию и сдавать тест на коронавирус в таком случае не нужно.

В то же время те, кто едет из неподконтрольной части Донбасса через Россию, должны будут сдавать тест на антиген.

Напомним, Рада отменила штрафы для жителей "ЛДНР", въезжающих на подконтрольную территорию через Россию.

Также мы писали о том, как в Украине готовятся к приходу вируса "Дельта" и что происходит в странах, где он бушует.