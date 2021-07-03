Сегодня наступает 23-й лунный день в Овне, который может быть опасен различного рода конфронтациями, срывами планов и договоренностей. Есть большая вероятность, что размолвки в этот день приведут к окончательному разрыву отношений или несчастным случаям. Отсутствие чувства меры может привести к перееданию, импульсивным решениям и материальным потерям.

Следует держаться вдали от огня и острых предметов, а также быть осторожными на дороге.

День станет противоречивым для многих знаков Зодиака, однако трем из них нужно быть особенно внимательными к себе и своему окружению. Это Овны, Близнецы и Скорпионы.

Овен (21.03 - 20.04)

Сегодня у вас может наблюдаться рассеянность и забывчивость. Это станет причиной недоразумений дома или на работе. Чтобы не забыть ничего важного, записывайте в блокнот или оставляйте напоминания в телефоне. В течение дня не вступайте в конфликты и споры, не вторгайтесь без спросу в чужие дела. Максимально умерьте динамику, активность и инициативность своих действий. На пути к успеху лучше делать много мелких шагов, нежели тратить все силы на один рывок. На досуге можете подумайте над своим самовыражением.

Близнецы (22.05 - 21.06)

Близнецам может отказать чувство меры, особенно в алкоголе и еде. Остерегайтесь пищевого отравления, не доверяйте напиткам и блюдам, которые подают в кафе и на вечеринках. Откажитесь от кофе, молочных, острых, жареных или жирных блюд. Еще один риск сегодня может коснуться крупных покупок. Повремените с ними. Возможно, тщательно осмыслив необходимость трат, вы поймете, что вам не нужны очередные туфли на высоком каблуке или сотая по счету кепка.

Скорпион (24.10 - 22.11)

В любовной сфере возможно недопонимание. Звезды указывают на то, что вам необходимо проанализировать свою личную жизнь. Проявляйте больше независимости на работе и в отношениях, при этом не спорьте, а исправляйте ошибки. Если чувствуете, что на вас навалилось много деловых встреч и бытовых проблем, возможно, следует распределить их на несколько дней, научиться рационально планировать свой распорядок дня, самостоятельно решать некоторые вопросы, отказывать клиентам или переносить важные встречи, чтобы в первую очередь было удобно вам. Постарайтесь не судить своих родных слишком строго: они сейчас очень ранимы.

Напомним, июль 2021 года будет на порядок спокойнее, чем прошлый месяц. Во многом это зависит от расположения планет, важных для социальной активности.

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