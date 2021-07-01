В Украине уменьшается количество вакцинации против коронавируса первой дозой вакцины.

Об этом говорится в обзоре Национальной академии наук.

При этом растет количество прививок второй дозой вакцины.

"Темпы вакцинации населения постепенно увеличиваются, но большое беспокойство вызывает то, что это увеличение происходит только за счет вакцинации второй дозой. Вместе с тем, темпы вакцинации первой дозой существенно уменьшаются", - говорится в сообщении.

Также в НАН отмечают снижение заболеваемости и смертности.

"Согласно прогнозным вычислениям, среднее количество новых случаев будет равно 544 в течение недели 1-7 июля 2021 года и 478 - в течение недели 8-14 июля 2021 года", - говорится в сообщении.

На данный момент около трети всех выявленных случаев приходится на Киев.

Об уменьшении количества сделанных прививок от коронавируса в Украине стало известно еще в конце мая. Тогда число привитых украинцев упало почти в два раза.

Напомним, недавно соучредитель Украинского центра здравоохранения (УЦЗ) Павел Ковтонюк заявил, что в Украине необходимо в пять раз увеличить скорость вакцинации от Covid-19, чтобы до конца года выполнить озвученный Виктором Ляшко план - привить двумя дозами 70% украинцев.

Также мы писали о том, что в Киеве центр массовой вакцинации, который работает на базе Международного выставочного центра, на этой неделе будет работать пять дней - со среды, 30 июня, до воскресенья, 4 июля.