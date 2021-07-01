Верховная Рада дала старт усилению ответственности за совершение домашнего насилия и насилия по половому признаку, приняв во втором чтении законопроект №3908-1, который предусматривает внесение изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях. На заседании парламента в четверг, 1 июля, документ поддержали 336 нардепов.

Законопроект предполагает наказание за домашнее насилие штрафами, привлечением к общественно полезным работам и административным арестом.

В частности, совершение домашнего насилия, насилия по половому признаку с нанесением вреда физическому или психическому здоровью потерпевшего влечет за собой наложение штрафа от десяти до двадцати необлагаемых минимумов доходов граждан (170-340 грн), либо 30-40 часов общественных работ, либо административный арест на срок до десяти суток.

Те же действия, совершенные человеком, который в течение года уже подвергался административному взысканию, влекут за собой наложение штрафа в размере 20-40 необлагаемых минимумов доходов граждан (340-680 грн), либо 40-60 часов общественных работ, либо админарест на срок до 15 суток.

Принятый закон вступает в силу на следующий день после его официальной публикации.

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве дали год тюрьмы местному жителю за домашнее насилие над женой.

Также мы сообщали, что Кабмин выделил 270 млн гривен на борьбу с домашним насилием.