Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова передала самой себе управление департаментом Офиса генпрокурора, который занимается преступлениями, совершенными во время вооруженного конфликта на Донбассе. За день до этого она отдавала эти полномочия своему заместителю Максиму Якубовскому.

Об этом свидетельствует приказ генерального прокурора от 30 июня.

Согласно документу, Венедиктова поручила забрать управление этим департаментом у Якубовского и включить его в сферу ответственности генерального прокурора "с целью обеспечения надлежащей организации работы Офиса генерального прокурора".

При этом только 29 июня на сайте Офиса генпрокурора появился приказ, согласно которому "департамент войны" был передан под управление Якубовскому.

Перед этим руководителем департамента был заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов, который считается близким к экс-главе Офиса президента Андрею Богдану.

Отметим, что "департамент войны" является структурным подразделением Офиса генпрокурора, который осуществляет надзор за расследованием преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта на в Крыму и на Донбассе. Этот департамент был создан экс-генпрокурором Украины Русланом Рябошапкой в октябре 2019 года.

Бывший сотрудник украинских спецслужб Максим Якубовский стал заместителем главы Офиса генерального прокурора Ирины Венедиктовой в сентябре прошлого года.