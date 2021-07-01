Президент Беларуси Александр Лукашенко поддержал заявление своего российского коллеги Владимира Путина о том, что Украина и Россия - один народ, который ни в чем не виноват. По мнению Лукашенко суверенитет Украины "тает", а руководство пошло "другим путем".

Об этом лидер Беларуси сказал в ходе форума регионов России и Беларуси в четверг, 1 июля.

"Владимир Владимирович, еще раз спасибо и всем россиянам за поддержку в борьбе за сохранение суверенитета и независимости Беларуси. Это очень важно и ценно для нас, потому что мы видим, как тает государственный суверенитет наших южных соседей (Украины - Ред.). Пусть простят нас южане, так случилось, мы вынуждены об этом вспоминать и говорить не один раз", - сказал Лукашенко.

По его словам, от такого хода событий страдают люди и нельзя допускать разрыва "братских связей" между народами. По мнению Лукашенко, народы должны оставаться вместе.

"Вы вчера на прямой линии здорово сказали об этом - украинский народ ни в чем не виноват, это наш братский народ, мы всегда были вместе с этим народом, и будем вместе. Ну что поделаешь, когда руководство нашей братской Украины пошло другим путем ", - сказал Лукашенко.

Напомним, 30 июня Путин заявил, что украинцы и россияне - это один народ. В ответ на это министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и Россия - два разных народа, которые могли бы жить в мире, "но в 2014 РФ напала на Украину, убила тысячи людей и отхватила кусок территории".

Прокомментировал слова Путина и президент Украины Владимир Зеленский, который не согласился с тезисом лидера РФ.