ФСБ России заявила о предотвращении терактов, которые члены организации "Исламское государство" планировали провести в Москве и Астраханской области.

Об этом со ссылкой на ФСБ РФ сообщает "РИА Новости".

"ФСБ РФ предотвращена подготовка террористических актов членами… организации "Исламское государство". Действуя по указанию главарей террористической структуры, двое граждан России планировали одновременное нападение на жителей Москвы и Астраханской области с применением огнестрельного и холодного оружия в местах массового скопления людей", - заявили в спецслужбе.

В Астраханской области террорист, по данным спецслужбы, при задержании "оказал вооруженное сопротивление и ответным огнем был нейтрализован". Второго злоумышленника задержали в Москве. Сотрудники органов безопасности и гражданское население не пострадали.

У злоумышленников провели обыски, в ходе которых правоохранители нашли автоматическое огнестрельное оружие и боеприпасы, гранату "Ф-1", религиозно-экстремистскую литературу. По факту участия в деятельности террористической организации возбуждены уголовные дела.

Напомним, недавно в ФСБ РФ заявили, что боевики оттачивают навыки в компьютерных играх с имитацией терактов.

Также мы писали о том, что секретарь Свобеза РФ заявлял, что в Украине созданы центры по подготовке терактов в России.