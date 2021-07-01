Писательница Лариса Ницой, которая резко раскритиковала победного гола от сборной Украины Артема Довбика, прокомментировала ситуацию телефонного разговора между ней и пранкером Василием Крутчаком.

Об этом она сообщила в своем Фейсбук.

"Сегодня утром телефон обрывается словами поддержки. Думаю, что это такое? Оказывается, в сеть слили мой телефонный разговор. На меня уже охотятся, как на Свинарчуков, с единственной разницей, что моим преступлением является отстаивание украинского языка в Украине. Послушала свой телефонный разговор, выставленный публично и возникло желание, чтобы украинцы не только заголовок по привычке прочитали, а послушали этот разговор полностью, весь", - написала Ницой.

Также писательница рассказала, что попросила журналиста "Эспрессо" Сергея Руденко удалить интервью с ней из-за сомнений в правдивости звонка от Довбика. При этом она добавила, что канал "Исландия" слили в сеть телефонный разговор с целью "разоблачения".

"Вчера в эфире с журналистом Сергеем Руденко, я усомнилась, что звонок ко мне был от футболиста Артема Довбика, это правда, и попросила Сергея удалить наше интервью. Не хочу, чтобы языковые вопросы переводились в несерьезную плоскость. Он удалил. А я написала сообщение, что у меня закрались сомнения в правдивости звонка. Однако, канал "Исландия" не остановился в своих разводах и пошел дальше. Охотясь на меня, они успели сделать себе копию удаленного первоисточника, все равно опубликовав отрывок. Ну и добавили к тому отрывку телефонный разговор Ницой, чтобы меня "разоблачить". Ну как, получилось? Я так понимаю, мы, украиноязычные, воюем за украинский язык, а они (скажите, кто) воюют с нами", - резюмирует она.

Напомним, критика от Ницой в адрес Артема Довбика обрушилась из-за того, что ей не понравился ответ футболиста на пресс-конференции, который общался журналистами на русском языке.

Позже писательница заявила, что Довбик позвонил ей и пообещал говорить на пресс-конференциях только на украинском. Однако, как выяснилось, человеком, который позвонил Ларисе Ницой и представился футболистом Артемом Довбиком, оказался журналист Василий Крутчак. Крутчак рассказал "Стране" зачем он устроил пранк с Ницой.

