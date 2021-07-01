Президент Украины Владимир Зеленский, который, комментируя прямую линию с Владимиром Путиным, не согласился с его тезисом, что украинцы и россияне - это один народ, еще в 2014 году придерживался другого мнения.

В апреле 2014 года Зеленский со студией "Квартал 95" был на гастролях в Донецке, во время которых он дал интервью донецкой "Муниципальной газете". Отвечая на вопрос журналиста об антироссийском характере многих номеров артистов, Зеленский заявил, что он считает украинцев и россиян одним народом.

"Мы в принципе не можем быть против русского народа, потому что мы один народ. Проблемы правительства России и его отношения, в силу различных обстоятельств, к правительству Украины вылились на нас с вами. И наша "квартальская" позиция – не за правительство Украины, а за украинский народ. И не против русского народа, а против российского правительства. Как мы можем его не любить? Мы же не идиоты! Мы читаем одни и те же книги. Но мы не стесняемся выказывать свое отношение к правительству Российской Федерации. Как, собственно, и отношение к нашему правительству", - сказал Зеленский.

Тезис о том, что россияне и украинцы являются одним народом спустя 7 лет повторил во время прямой линии президент РФ Владимир Путин.

"Я не считаю, что украинский народ - недружественный. Я вообще считаю, что российский и украинский - один народ", - сказал Путин.

После этого Зеленский, будучи уже президентом, заявил, что украинцы и россияне - "точно не один народ".

"Давайте, наконец, расставим точки над "i". Мы точно не один народ. Да, у нас есть много общего. У нас общая часть истории, память, соседство, родственники, общие победа над фашизмом и общие трагедии. Да, все это крайне важно, и мы об этом помним. И, возможно, что-то общее у нас будет в будущем, если еще не поздно остановить тотальное разделение между нашими странами. Но мы, повторю еще раз, не один народ. Были бы одним народом, то в Москве, скорее всего, ходили бы гривни, а над Государственной думой развивался желто-голубой флаг. Так что, мы точно не один народ. У каждого из нас свой путь", - сказал Владимир Зеленский.

Напомним, "Страна" публиковала ответы на самые важные и интересные вопросы во время прямой линии с Путиным 2021.