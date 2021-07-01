Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко в ходе брифинга в парламенте рассказал планируются ли внеочередные сессии на летних каникулах.

"Тяжелый вопрос, мы все в отпусках. Я думаю, что на День Независимости будет внеочередная сессия или накануне, связанная с процессами государственного строения. Например, законопроект президента о большом гербе. Хотелось бы, конечно, в торжественной атмосфере его обсудить, возможно, принять в первом чтении, возможно, в целом сразу", - сообщил Корниенко.

По его словам, на следующей пленарной неделе также возможно будут внеочередные заседания.

"В таком режиме вторник, четверг, но будем смотреть по прохождению закона. Если мы не будем успевать с пакетом МВФ, у нас еще Высший совет правосудия есть, там 700 правок. И у нас есть второе чтение законопроекта об олигархах №5600, если мы будем успевать и будет мало правок, то почему нет", - сказал Корниенко.

Отметим, что согласно календарному плану, текущая пятая сессия Верховной Рады закрывается 23 июля 2021 года. В то же время последнее пленарное заседание запланировано на 16 июля.

Напомним, сегодня Верховная Рада рассмотрит в первом чтении президентский законопроект об олигархах. "Страна" разбиралась, хватит ли голосов за эту инициативу.

Также парламентарии сегодня будут голосовать за законопроект о коренных народах Украины.