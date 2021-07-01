В России снова заявили о задержании "сторонников украинских неонацистов" из радикальной группы "М.К.У." ("Маньяки. Культ убийств - Ред.). В Белгороде сотрудники ФСБ задержали "лидера" организации и ее "сторонников".

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию Следственного комитета РФ.

"Лидеру экстремистского сообщества по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Вопрос о мере пресечения другим фигурантам рассматривается судом", - говорится в сообщении ведомства.

Так называемый "главарь" организации - 21-летний парень, который проживает в Белгородской области. Согласно версии следствия в 2019 году он размещал в соцсетях комментарии, в которых был призыв к экстремистской деятельности, возбуждению межнациональной розни по признакам расы и вероисповедания. В одном из сообществ, посвященных Второй мировой войне написал комментарий, в котором оправдывал идеологию национал-социализма.

Сообщается, в августе того же года он создал в Белгородской области экстремистское сообщество, "целью которого было установление на территории области государства из людей "белой расы", достигнуть которого предполагалось путем совершения насильственных преступлений против представителей других национальностей, именуемых "акциями прямого действия". И склонил к участию 16-летнего брата и трех жителей области от 16 до 25 лет, которые разделяли идеи неонацизма.

В СК рассказали, что в прошлом году 16-летний участник "сообщества" якобы написал комментарий в соцсети, в котором был призыв к убийству людей не европейской расы.

"В феврале и марте 2021 года 19-летний житель области разместил на своей странице в соцсети не менее трех текстовых обращений, оправдывающих совершение теракта, в результате которого погиб 51 человек", - сказано в сообщении.

Во время обыска у задержанных изъяли материалы экстремистского характера, холодное оружие, средства связи с сохранившейся перепиской о подготовке насильственных акций и обнаружили лабораторию по культивированию наркосодержащих растений.

Напомним, это не первый раз, когда в РФ заявляют о задержании "последователей украинских неонацистов". В феврале в Воронеже задержали, якобы сторонников "М.К.У.". В марте подобный случай произошел в Геленджике, в апреле 16 человек задержали в разных городах России.

Что известно о нацистской группировке М.К.У и есть ли у нее связь с Украиной подробно разбиралась "Страна".