Новым главой "Борисполя" стал бывший коммерческий директор донецкого аэропорта

Новым генеральным директором аэропорта "Борисполь" стал Алексей Дубревский. Он занял этот пост по результатам открытого конкурса, который проводился наблюдательным советом порта.

Об этом сообщает пресс-служба министерства инфраструктуры Украины.

По данным ведомства, у Алексея Дубревского есть 15-летний опыт работы в сфере управления авиаинфраструктуры. В частности, в разные периоды он работал в таких компаниях как в LufthansaAG, КП "Международный аэропорт Донецк им. С.С. Прокофьева" (на посту коммерческого директора) и "Международный аэропорт Рас-эль-Хайма" (ОАЭ). Последние 2 года Дубревский занимал должность директора КП "Международный аэропорт Запорожье".

"Аэропорт Борисполь - это 60% всего авиапотока и основные международные ворота Украины. Учитывая его значение и потенциал, есть очень высокие требования к новому руководству аэропорта. Среди первоочередных задач - это улучшение сервиса такси при аэропорте, развитие безбарьерности для маломобильных групп населения, создание условий для системного повышения квалификации работников. Важно дальнейшее восстановление работы аэропорта к показателям периода до пандемии. Также отмечу, что мы наконец должны начать ответственно относиться к размещению рекламы в аэропорту. Здесь формируется первое впечатление о нас как о стране. И мы - это не только онлайн-казино", - заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

"В сфере государственных услуг Международный аэропорт Борисполь должен стать эталоном подражания для национальных предприятий. Первоначально это касается обеспечения комфорта и безопасности путешествующих. Также среди ключевых приоритетов - расширение карты полетов и выход на украинский рынок новых авиаперевозчиков", - комментирует назначение глава Наблюдательного совета "Борисполя" Владимир Жмак.

Напомним, ранее директором "Борисполя" был Павел Рябикин, который также занимал пост заместителя мэра Киева Виталия Кличко. Сейчас он возглавляет Государственную таможенную службу Украины.

В сентябре прошлого года НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему руководителю аэропорта и экс-начальнику службы арендных отношений в злоупотреблении служебным положением.