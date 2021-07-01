Власти Австрии заявили о готовности принимать россиян "с любой целью" при подтверждении низкого эпидемиологического риска.

Об этом сообщается на сайте посольства Австрии в России.

Так, для въезда в страну необходимо предъявить отрицательный ПЦР-тест не больше 72 часов на немецком или английском языке или справку о выздоровлении после коронавирусной инфекции. Кроме того, путешественник обязан заполнить специальную анкету Pre-Travel-Clearance, которая доступна сайте посольства.

Отмечается, что прибывающие в страну должны будут "незамедлительно" пройти десятидневный карантин, однако после пяти дней можно пройти ПЦР-тестирование и выйти раньше.

От изоляции будут освобождены лица, имеющие сертификат о вакцинации одним из одобренных в Австрии препаратов — "Спутника V" среди них нет. Также карантин не распространяется на россиян, въезжающих в силу регулярных рабочих обязательств и по непредвиденным причинам — к ним относятся смерть, заболевание или рождение родственника.

Напомним, с 19 мая в Австрии закончился жесткий локдаун - открылись все магазины и гостиницы, а кафе и ресторанам разрешили принимать гостей. При этом сохранилось ограничение на встречи, согласно которому вместе может собираться не более двух семей и действие комендантского часа.

Ранее мы также писали о том, куда смогут выехать украинцы после двух доз "Коронавака". Например, привитые "Короноваком" и получившие соответствующий сертификат, могут не сдавать ПЦР-тесты перед поездкой в Турцию, Тунис и Египет.