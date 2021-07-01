Перед голосованием Верховной Рады Украины за законопроект президента Владимира Зеленского об олигархах, который поддержал комитет парламента по обороне, не будет сигнального голосования.

Об этом народный депутат, глава фракции "Слуга народа" рассказал корреспонденту "Страны" в четверг, 1 июля.

"Есть примерно 240 голосов, но я считаю, что все СМИ сегодня должны следить за тем, кто и как будет голосовать, кто-то пописать выйдет, кто-то заболеет резко сегодня, будет утром, а потом не будет", - заявил Арахамия.

Кроме того, он рассказал, что не исключает изгнание из фракции "Слуга народа" тех народных депутатов, которые буду голосовать против закона об олигархах.

"Не хочу кому либо угрожать так как это мои коллеги, но каждый депутат должен понимать, как он зашёл в Верховную Раду и благодаря кому",- добавил Арахамия.

Напомним, сегодня, на внеочередном заседании Верховной Рады нардепы должны рассмотреть законопроект об олигархах. Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендовал парламенту принять за основу данный законопроект.

На внеочередном заседании в четверг Рада займется коренными народами и олигархами

Инициатором законопроекта об олигархах выступил президент Украины Владимир Зеленский, 2 июня он зарегистрировал его как неотложный. В сути нового законопроекта подробно разбиралась "Страна".