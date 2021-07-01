С 1 июля в Украине открылся рынок земли. "Оппозиционная платформа - За жизнь" считает земельную реформу аферой власти и намерена доказать ее антиконституционность в Конституционном суде.

Об этом сказано в заявлении политсилы, обнародованном на ее сайте.

"С 1 июля 2021 года открывается рынок земли. На это же время было запланировано повышение уровня минимальной заработной платы и установление доплат к пенсиям для людей старше 75 лет. В итоге украинская земля продается, а выполнение социальных обязательств переносится. Одни обещания выполняются, а другие нет по одной простой причине. Украинская власть лезет из кожи вон, чтобы угодить кредиторам, а потребности, нужды и проблемы украинских граждан Зе-команду не интересуют", - говорится в заявлении.

В ОПЗЖ считают, что принятые земельные законы создали законодательные лазейки для скупки земли иностранцами, и власть об этом знает.

"Зе-власть не дала миллионам украинских граждан реализовать свое гарантированное законом право на земельный пай. Не сделала ничего, чтобы остановить разворовывание государственной сельскохозяйственной земли. За последние четыре года было украдено 6 миллионов гектаров. Власть не хочет поддерживать украинских аграриев, которых разоряют засухи и наводнения. Зато созданы законодательные лазейки для скупки земли иностранцами. А украинские судьи превращаются в марионеток внешних кредиторов, которые будут помогать отнимать землю у разорившихся фермеров и селян", - заявили ОПЗЖ.

Также политсила заявляет, что власть в обход Конституции отказалась проводить референдум о земле, который требовала ОПЗЖ и украинские граждане, а теперь чиновники оказывают давление на Конституционный суд, чтобы сорвать его работу над рассмотрением иска ОПЗЖ об антиконституционности земельной реформы.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" продолжит борьбу против земельной аферы власти. Мы будем добиваться честного и беспристрастного решения Конституционного суда. Проведения земельной реформы в интересах украинских граждан и утверждения нового закона о рынке земли на общенациональном референдуме. Черту под антинародной земельной аферой власти подведут граждане на следующих выборах. И чем быстрее они пройдут, тем лучше для будущего Украины", - сообщили в политсиле.

Напомним, "Страна" писала о том, какими ценами откроется рынок земли в Украине с 1 июля и сколько она стоит в других странах.

Также мы сообщали, что НБУ пообещал не вводить новых требований к проверке денег под покупку земли, но ждет от банков контроль.