Главное управление Полиции Венгрии сообщило о временном ограничении пропуска на свою территорию через украинскую границу в двух пунктах пропуска с пятницы, 2 июля.

Об этом в четверг, 1 июля, сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

С 2 по 30 июля венгерская сторона перестанет пропускать на свою территорию лиц и транспорт через пункты пропуска "Барабаш" (с украинской стороны - "Косино") и "Лонья" (с украинской стороны - "Звонково").

"Просим учесть вышеуказанную информацию при планировании зарубежных поездок. Также отмечаем, что с украинской стороны все пункты пропуска на границе с Венгрией работают", - добавили в ведомстве.

Напомним, с завтрашнего дня, 2 июля, вступают в силу новые ограничения, утвержденные в связи с распространением индийского штамма коронавируса "дельта". В частности, для въезда в Украину жители Великобритании и Северной Ирландии, Индии, Португалии или лица, пробывшие там не менее 7 дней за последние две недели, должны будут предоставить на границе отрицательный результат теста на коронавирус.

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