Блогер Василий Крутчак, который разыграл писательницу Ларису Ницой, позвонив ей от имени футболиста украинской сборной Артема Довбика, рассказал "Стране", почему решил устроить пранк.

"Целый день в моей ленте новостей люди обсуждали пост Ницой (с возмущениями, что Довбик говорил на пресс-конференции после матча по-русски - Ред.). Каждый в пранке увидит то, что хочет увидеть. Для себя я понял, что человек очень хочет быть в медийной плоскости и создавать ощущение, что она может на что-то влиять. Она даже после нашего телефонного разговора сразу побежала в эфир "Эспрессо" и рассказала, что ей звонил Довбик. Хотя могла и не бежать. Человеку очень нужно запрыгнуть в последний вагон, который довезет ее до Рады. Но дело в том, что она не понимает, что ее поезд уже уехал без нее", - отмечает Крутчак.

По его мнению, Ницой выбрала тему языка для хайпа, чтобы построить политическую карьеру.

"Человек очень хочет стать нардепом, вот и выбрала "языковую" тему для хайпа. Ее травля Довбика ничем не обоснована. Разве на Востоке нет русскоязычных военных, воюющих за Украину? Есть. Так что теперь? Может, им перестать воевать за Украину, потому что они русскоязычные? Короче, не знаю, какая Ницой там была в молодости, но теперь на старости ее реально несет"- добавил Крутчак.

Напомним, 29 июня состоялась игра в рамках 1/8 финала Евро-2020. Сборная Украина забрала победу у шведов. Решающий гол на 121-й минуте матча забил Артем Довбик.

Сразу после этого на Довбика обрушилась резкая критика от писательницы Ларисы Ницой на автора победного гола в матче Украина-Швеция Артем Довбика. Ей не понравилось, что Довбик на пресс-конференции отвечал по-русски.

Рванее Ницой раскритиковала Украинскую сборную по футболу за то, что они не включили в свой плейлист ни одной украинской песни, а также захотела, чтобы они полностью исключили из своего обихода русский язык.