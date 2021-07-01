В Министерстве иностранных дел надеются, что страны Европейского Союза, которые открыли свободный въезд для 12 стран, надеются, что через две недели свободно въезжать в ЕС смогут и украинцы.

Об этом спикер МИД Олег Николенко рассказал "Интерфакс-Украина".

Каждые две недели страны ЕС пересматривают перечень государств для свободного въезда. По словам представителя МИД, в рекомендациях Европейской Комиссии нет политики. Рекомендации формируются, в числе прочего, на основе четырех факторов:

коэффициент сообщений о новых случаях коронавируса на 100 тыс. населения за предыдущие 14 дней,

количества тестов за 7 дней,

уровня положительных тестов и природы вируса, наличия более опасных штаммов.

При этом, как рассказал Николенко, когда Еврокомиссия проводила оценивание, в Украине показатели были выше нормы.

"Поскольку сейчас мы все больше приближаемся к установленной Еврокомиссией норме, по поручению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы Представительство Украины при ЕС взаимодействует с европейской стороной для включения Украины в упомянутый перечень во время его следующего просмотра", - рассказал спикер.

При этом он рассказал, что рекомендация Европейской Комиссии по открытию границ ЕС для определенного перечня стран не является юридически обязательной. То есть страны Евросоюза индивидуально одобряют окончательные решения об ослаблении или усилении ограничений на путешествия.

"Соответственно, МИД Украины работает с европейскими странами на двустороннем уровне для упрощения условий поездок украинцев в частности признания свидетельств о вакцинации и цифровых COVID сертификатов", - объяснил Николенко.

Напомним, с 1 июля в Европейском Союзе начали действовать единые коронавирусные сертификаты. Они позволят их обладателям перемещаться по Евросоюзу без задержек на границе - без очередей, тестирования, заполнения бумаг и карантина.

Также сообщалось, что Украина и Евросоюз обоюдно признают ковид-сертификаты, а с США придется договариваться отдельно.