На складах "Укрзализныци" осталось всего 772 тонны дизельного топлива - этого объема хватит всего на сутки работы перевозчика. Ущерб компании вследствие дефицита ресурса составляет 8 миллионов гривен в сутки.

Об этом в своем телеграм-канале сообщила народный депутат, глава временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам проверки и оценки состояния железнодорожного перевозчика Юлия Гришина.

"После кондиционеров очередной факап – резкий дефицит топлива. Как снег зимой для руководства Киева, так и запасы топлива для руководства "УЗ", похоже, – полная неожиданность. По моей информации, уже 38 магистральных и 85 маневровых тепловозов выведены в резерв из-за отсутствия топлива. На складах всего 772 тонны – это сутки работы железной дороги. Такие сбои в работе наносят ущерб компании в размере 8 млн грн за сутки, не считая компенсаций за задержку грузов", - сообщила Гришина

В то же время она отмечает, что на данный момент компания не распространила ни одного официального сообщения по поводу причин дефицита топлива и принятых мер в отношении сложившейся ситуации.

"Наблюдательный совет и правление УЗ, есть ли у вас информация о том, что происходит? Завтра, между прочим, члены нашей ТСК соберутся для утверждения промежуточного отчета. Будем подводить итоги полугодовой работы и доносить их руководству государства. Сделано много, но далеко не все", - написала нардеп.

Напомним, похожая ситуация сложилась в апреле этого года, когда "Укрзализныця" сообщила об отказе поставщиков отгружать дизельное топливо для компании по контрактам. Тогда имеющегося в распоряжении украинских железных дорог объема топлива хватало всего на 4 суток.

Позже Служба безопасности Украины сообщила о раскрытии схемы хищения топлива, которую наладили сотрудники компании.