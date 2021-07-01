Сегодня, 1 июля, под стенами Верховной Рады собралось несколько десятков националистов с требованием немедленной отставки секретаря СНБО Александра Данилова.

Националисты представляли несколько организаций - "Всеукраинское движение ветеранов и волонтеров АТО", "Братство" Дмитрия Корчинского, "Правый сектор", батальон "Святая Мария" и другие.

Националисты обвинили Данилова в вымогательстве и рэкете. Фото: "Страна"

Они заявляют, что видят в действиях Данилова нарушение нескольких статей Уголовного кодекса — "конституционный переворот и узурпация государственной власти (ст. 109), вымогательство и рэкет (ст. 189)". Кроме того, радикалы считают, что Данилов открыто нарушает ст. 107 Конституции, согласно которой СНБО является исключительно координационным органом при президенте Украины, который лишь контролирует власть, однако не подменяет её и не наделён функциями следствия и наказания.

Акция националистов против главы СНБО. Фото: "Страна"

"Сейчас СНБО превращён в квазисудебный орган. Фактически секретарь СНБО Алексей Данилов узурпировал власть, безосновательно применяя санкции против любого по собственному желанию. Вместо того, чтобы наказывать предателей Украины, Данилов начал "кошмарить" украинских бизнесменов. На прошлой неделе мы пикетировали СНБО и ОП с требованием отправить Алексея Данилова в отставку. Мы уверены, что Данилов из собственных соображений и интересов лишь имитирует борьбу с коррупцией и контрабандой. Почему такая избирательность в санкционных списках? Почему там "фунты", а не настоящие коррупционеры, как Альперин, которому дали сбежать в Израиль? Люди, которых напихали в списки для "статистики", обязательно пойдут в суды, а компенсации им заплатит государство, то есть мы с вами, это 100%", — заявляют участники протеста.

Радикалы выступили против секретаря СНБО Данилова. Фото: "Страна"

Напомним, 18 июня, секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что в ходе заседания ведомства ввели санкции против бизнесменов Павла Фукса и Дмитрия Фирташа.

Кроме этого, 24 июня Данилов анонсировал рассмотрение на заседании органа новых санкций против граждан Украины, которые уже включены в санкционные списки США. По этому вопросу в Украину 29 июня прибудут специалисты, которые занимаются санкционной политикой Соединенных Штатов.