Сегодня 22 лунный день, когда Луна находится в знаке зодиака Овен. День подходит для построения рациональных планов на будущее, доверительного общения с сослуживцами и коллегами, а также осмысления накопленного жизненного опыта. Важно быть внимательным к подсказкам судьбы: важная информация будет поступать и через сны.

Выделяем три знака Зодиака, которым сегодня можно учить остальных и передавать свои знания. Это Весы, Стрельцы и Водолеи. Они подскажут остальным ключ к решению старой проблемы, помогут переосмыслить некоторые события и натолкнут на правильные решения.

Весы (24.09 - 23.10)

Сегодня вы можете стать блестящим наставником и талантливым управленцем. Искусство дипломатии позволит вам лавировать между достаточно противоречивыми обстоятельствами. С одной стороны, энергичность сведет вас с влиятельными людьми, как и вы сами. С другой стороны, вы сможете установить вежливый контакт с участниками команды, которые менее приспособлены к быстрому темпу и нагрузкам.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Стрельцов можно назвать мастерами в вопросах философии и духовности. Ваши интеллектуальные поиски позволяют учиться как на своих ошибках, так и на промахах близких. И во втором случае вам всегда удается подобрать правильные слова, чтобы разговорить собеседника, разрешить спорную ситуацию друга или старый конфликт на работе. В течение дня можете ожидать прибыль, которой звезды советуют поделиться с родными. Станьте меценатом, готовым вкладывать средства в успех и развитие близкого человека, который подает надежды.

Водолей (21.01 - 20.02)

Постарайтесь сократить рабочую нагрузку до минимума. Попробуйте дистанционно возложить часть задач на коллег и так же на расстоянии путем указаний и четких замечаний проконтролировать результат их работы. Выходите на уровень менторства, благодаря которому ваша компания станет намного продуктивнее. При этом старайтесь избегать неприятного общения. Окружите себя позитивными людьми.

Напомним, эта неделя - с 28 июня по 4 июля заставит Близнецов изменить имидж, а Весов сосредоточит на хобби и увлечениях.

Июль-2021 года принесет судьбоносные изменения в жизнь некоторых знаков Зодиака. Период сулит Ракам карьерный рост, а Стрельцам - поддержку со стороны близких.