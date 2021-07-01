В Украине планируют потратить 170,7 миллионов гривен на покупку гигантских флагов для регионов ко Дню Независимости. На эти деньги можно было бы купить 338,6 тысяч доз вакцины от коронавируса.

Об этом сообщает StateWatch.

Самой дорогой должна стать стела с государственной символикой в Харькове, на строительства флагштока и обустройство территории вокруг нее планируют потратить 24,5 млн гривен.

Второй по стоимости станет флаг в городе Бровары Киевской области. 72-метровый флагшток с флагом Украины обойдется в 20,7 млн гривен. На третьем месте по цене находится Винницкая область, которая готова потратить 15 млн гривен на государственный символ высотой 50 метров.

Напомним, к 30-й годовщине Независимости Украины Кабмин выделил 5,4 миллиарда гривен, которые пойдут не только на праздничные торжества, но и на различные масштабные инфраструктурные проекты.

Также мы писали о том, что Кабмин утвердил программу празднования 30-летия Независимости. К примеру, в День государственного флага в Киеве и тех населенных пунктах, где реализован проект "Самый большой государственный флаг Украины" и дипломатических учреждениях за границей, планируют провести торжественное поднятие флага Украины с участием президента Владимира Зеленского и руководителей органов государственной власти.