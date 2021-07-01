Больные туберкулезом теперь могут лечиться у семейных врачей - Минздрав

Больные с туберкулезом теперь могут получить лечение у своего семейного врача. Национальная служба здоровья Украины ввела новый пакет услуг "Сопровождение и лечение взрослых и детей, больных туберкулезом, на первичном уровне медицинской помощи".

Об этом в четверг, 1 июля, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Украины.

"Национальная служба здоровья Украины заключила договоры на сумму 85 миллионов 811 тысяч гривен с 434 заведениями первички. Как только пациент перестает выделять микобактерию туберкулеза (требуется лабораторное подтверждение), он может жить дома и наблюдаться у семейного врача, который контролирует ход лечения", - сообщили в ведомстве.

Чтобы бесплатно получить помощь, нужно иметь электронное направление с соответствующим диагнозом, выданное врачом-фтизиатром. Далее необходимо обратиться в ближайшее заведения первичной помощи, которое имеет контракт с НСЗУ по соответствующему пакету.

В новый пакет входит:

контролируемое лечение, мониторинг, наблюдение, психосоциальная поддержка пациентов;





динамическое наблюдение за состоянием пациента;





организация забора биологического материала для дальнейшего исследования в региональном фтизиопульмонологический центре;





определение совместно с пациентом модели лечения на основании рекомендации врача-фтизиатра и врачей других специальностей при сопутствующих патологий;





организация и обеспечение пациентов противотуберкулезными препаратами. Эти лекарства семейные врачи будут получать от фтизиопульмонологических центров.

"Тариф за сопровождение и лечение одного пациента составляет 775 гривен. В тариф входят коэффициенты, которые стимулируют эффективное лечение. За тот месяц, когда пациент завершит лечение, заведение получает вдвое большую сумму (775*2). За другие месяцы лечения коэффициент составляет 0,75", - сообщили в Минздраве.

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