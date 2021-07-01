В среду, 30 июня, в Херсоне автомобиль, который принадлежит патрульному полицейскому сбил человека на нерегулируемом пешеходном переходе, мужчина умер в больнице от полученных травм. Водитель скрылся с места происшествия.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции города на своей странице в Facebook.

Инцидент произошел около десяти часов вечера на улице Перекопской. Согласно предварительной информации, водитель автомобиля BMW наехал на мужчину, который переходил дорогу через нерегулируемый пешеходный переход. Водитель сбежал с места происшествия, а пострадавший умер от полученных травм в больнице.



"Работники управления патрульной полиции в Херсонской области начали розыск беглеца и установили, что автомобиль принадлежит действующему сотруднику патрульной полиции", - сказано в сообщении.

Департамент патрульной полиции начал служебное расследование, виновника ДТП и его непосредственного руководителя отстранили от исполнения служебных обязанностей. Продолжаются следственные действия.

Напомним, в Винницкой области пьяный патрульный попал в дорожно-транспортное происшествие. В результате погибла пассажирка его автомобиля и пострадали другие пассажиры.

Также сообщалось, что под Киевом автомобиль с полицейским вылетел на встречную полосу и врезалось в автобус. Патрульный погиб на месте.