Верховная Рада приняла законопроект №3715 об изменениях в процедуре публичных закупок во время карантина в Украине, призванный убрать из нее коррупционные риски.

Соответствующее решение в ходе заседания в четверг, 1 июля, поддержали 355 народных депутатов.

На период карантина из-за коронавируса, согласно документу, действие закона "О публичных закупках" не распространяется на случаи, если предметом закупки являются:

лекарственные средства;

вакцины;

медицинские, иммунобиологические препараты, расходные материалы для оказания медицинской помощи больным Covid-19;

медицинские изделия для вакцинации от Covid-19;

медицинское оборудование для учреждений здравоохранения, оказывающих помощь пациентам с Covid-19;

системы снабжения медицинских газов, необходимые для выполнения мероприятий по противодействию Covid-19;

Перечень лекарственных средств, медоборудования и порядок их закупки, согласно законопроекту, утверждает Кабинет министров.

"По результатам такой закупки в электронной системе закупки заказчик публикует отчет о договоре о закупке, заключенный без использования электронной системы закупок, договор о закупке и все приложения к нему, отчет о выполнении договора о закупке", - говорится в документе.

Помимо этого в законопроекте указано, что во время карантина закупка товаров (кроме указанных в перечне выше) и услуг, необходимых для выполнения мероприятий по противодействию коронавируса, происходит в порядке, установленным ЗУ "О публичных закупках" для упрощенных закупок.

Согласно пояснительной записке, закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (Covid-19)" позволил власти оперативно реагировать на вызовы, связанные с возникновением и распространением коронавирусной болезни. В то же время возник ряд коррупционных рисков.

"Есть отдельные случаи, когда медицинские учреждения закупали товар, цена за единицу которого была в разы выше фактической, а также когда проводились закупки товара сомнительного качества и эффективности по откровенно завышенным ценам вне тендерной процедуры", - утверждают авторы законопроекта.

В прошлом году без тендера были проведены 130 тысяч коронавирусных закупок на 27,1 млрд гривен, часть из которых была неэффективной. За январь-апрель 2021 года провели 41 тысячу таких закупок на сумму 7,4 млрд гривен.

Напомним, ранее комитет по вопросам бюджета поддержал инициативу, которая предусматривает перераспределение средств, выделенных на больницы, на закупку вакцин от коронавируса.

Также мы писали, что недавно НАБУ проводило обыски в больницах "Укрзализныци" по делу о закупке услуг ПЦР-тестирования по завышенным ценам.