С 16 июля в Украине вступят новые нормы языкового закона. В частности, речь об украинизации киноиндустрии, обязательном проведении мероприятий на украинском языке и внедрении экзаменов на уровень владения государственным языком.

Об этом в Facebook сообщил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.

Креминь рассказал, какие статьи Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" вступают в силу 16 июля.

"Прежде всего, Национальная комиссия по стандартам государственного языка начинает проведение экзаменов на уровень владения государственным языком. Такой экзамен будет состоять из тестов, письменного задания и интервью. Эта работа будет проводиться членами Нацкомиссии как дистанционно, так и офлайн. По результатам прохождения этого теста каждый может получить свой сертификат, который будет действовать бессрочно. Если претендент не наберет определенного количества баллов, в следующий раз сможет составить повторно экзамен через 4 месяца и пытаться до тех пор, пока не сдаст. Экзамен не сложный. Он на понимание собственно языка, смысла предложенных задач, текста, предложений, умение рассказать отдельные моменты, отрывки художественных произведений и тому подобное", - рассказал омбудсмен.

По его словам, сдавать экзамен будут высшие государственные должности: от президента до заместителей председателей государственных администраций. А также все должности государственной службы, прокуроры и судьи, нацполиция, правоохранительные органы, руководители всех учреждений образования. Кроме того, те, кто хочет получить гражданство Украины, для того чтобы быть интегрированными в украинское общество.

По словам языкового омбудсмена, 16 июля вступает в силу еще 2 статьи Закона о языке - 23 и 26. Статья 23 касается того, что все развлекательные мероприятия (концерты, шоу-программы, культурно-художественные развлекательные, зрелищные мероприятия) должны проводиться на украинском языке. Также это касается экскурсионной и туристической деятельности.

"Статья 26 закрепляет норму, что распространение и демонстрирование фильмов в Украине происходит на государственном языке. Иностранные фильмы распространяются и демонстрируются, в частности на телевидении, дублированными или озвученными на государственном языке. Демонстрация иностранных фильмов субтитрами в кинотеатрах разрешается, только если количество таких сеансов не превышает 10% от всех сеансов или в рамках кинофестиваля. Эта норма вызвала огромный резонанс среди отдельных народных депутатов Украины, которые недавно зарегистрировали несколько законопроектов для отсрочки этой нормы на период окончания пандемии плюс 2 месяца. В пояснительной записке значилось, что из-за пандемии кинопроизводителям не обязательно изготавливать такую ​​продукцию на государственном языке... Хочу напомнить, что нет прямой связи между пандемией и языком демонстрации фильмов. Мы дали отрицательное заключение. И очень хорошо, что, несмотря на то, что законопроекты были поставлены на повестку дня в Верховную Раду Украины, они не имеют сегодня такой поддержки, на которую рассчитывали нардепы", - рассказал Креминь.

Напомним, в Раде хотят ввести уголовную ответственность за нарушение языкового законодательства.

Также мы писали о том, как "слуги народа" хотели отменить украинизацию фильмов и сериалов.