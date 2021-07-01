В четверг, 1 июля, в связи с ухудшением погодных условий в Украине возможна задержка следования ряда поездов. Некоторые из них уже задерживаются и опоздали более чем на три часа.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци" на своей странице в Facebook.

Задерживаются такие поезда:

№5 Ужгород - Херсон (задержка составила 3 часа 34 минуты)

№81 Ужгород - Киев (задержка составила 3 часа 32 минуты)

№50 Трускавец - Киев (задержка составила 3 часа 6 минуты)

№25 Рахов - Одесса (задержка составила 1 час 50 минут);

№70 Львов - Мариуполь (задержка составила 1 час 33 минуты)

№1 Ивано-Франковск - Константиновка (задержка составила 1 час 24 минуты)

№11 Львов - Одесса (задержка составила 1 час 22 минуты)

№18 Ужгород - Харьков (задержка составила 1 час 14 минут)

Напомним, в Киеве и области сегодня ожидается град, грозы и шквальный ветер. Объявлен первый уровень опасности.

Также сообщалось, что 30 июня по Львову второй раз за неделю прошлась буря. Из-за непогоды временно прекратил работу жлектрический транспорт, были обрушены деревья и фасады зданий. Горожан призывали оставаться дома.