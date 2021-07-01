Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №5305, призванный разрешить сотрудникам Госбюро расследований носить оружие и хранить наркотические вещества. Также документ предлагает увеличить предельный штат центрального аппарата и территориальных управлений с 1 600 до 2 тысяч человек.

Соответствующее решение на заседании в четверг, 1 июля, поддержало минимально необходимое количество народных депутатов - 226.

Согласно пояснительной записке, необходимость увеличения числа работников связана с тем, что средняя нагрузка на одного следователя в течение 2020 года составляла 105 уголовных дел. Авторы инициативы в своем документе также предусмотрели, чтобы стаж службы в ГБР для лиц рядового и начальствующего состава будет давать право на установление доплаты за выслугу лет, предоставление дополнительного оплачиваемого отпуска.

В стаж службы в ГБР для лиц рядового и начальствующего состава предлагают засчитывать:

службу в ГБР на должностях, подлежащих замещению лицами рядового и начальствующего состава, а также время работы в бюро на должностях следователей, руководителей следственных и оперативных подразделений со дня назначения на такую должность;





службу в полиции на должностях, замещаемых полицейскими;





военную службу в Вооруженных силах Украины, Государственной пограничной службе, Национальной гвардии, Управлении государственной охраны, Гражданской обороне, внутренних войсках МВД и других военных формированиях, созданных в соответствии с законом, Службе безопасности Украины, Службе внешней разведки, Государственной специальной службе транспорта, Государственной службе специальной связи и защиты информации;





службу в органах внутренних дел, органах и подразделениях гражданской защиты, налоговой милиции, Государственной уголовно-исполнительной службе, Службе судебной охраны;





время выполнения депутатских полномочий с оставлением на военной службе, службе в ГБР, органах внутренних дел, Нацполиции, Госслужбе специальной связи и защиты информации, органах и подразделениях гражданской защиты, налоговой милиции или Государственной уголовно-исполнительной службе, государственной пожарной охране, Службе судебной охраны;





время работы в органах прокуратуры и суде лиц, работавших на должностях судей, прокуроров, следователей;





действительную военную службу в Советской армии и Военно-Морском флоте, пограничных, внутренних, железнодорожных войсках, в органах государственной безопасности и других воинских формированиях бывшего СССР, а также службу в органах внутренних дел бывшего СССР.

Согласно законопроекту, отказ работника ведомства от прохождения психофизиологического исследования с применением полиграфа будет основанием для проведения в отношении него проверки на добропорядочность и мониторинга образа жизни.

Помимо этого документ предлагает включить Госбюро расследований в систему государственных органов, которые борются с организованной преступностью.

В пояснительной записке говорится, что случаются неоднократные случаи отказа уполномоченными на хранение наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров органами, а именно СБУ, Нацполицией, Государственной таможенной службой, в принятии на хранение указанных веществ со ссылкой на то, что законодательством не установлен порядок их хранения в случае изъятия ГБР. В связи с этим авторы законопроекта предлагают разрешить ГБР хранить такие вещества.

Помимо этого им могут дать право носить огнестрельное оружие. Сейчас в ГБР хранить, носить и использовать огнестрельное оружие могут только сотрудники специального подразделения физической защиты. Законопроект предлагает предоставить право носить, хранить и использовать оружие другим лицам среди рядового и начальствующего состава ведомства.

Также законопроект предусматривает возможность предоставления сотрудникам ГБР доступа к банковской тайне и реестрам данных украинских граждан.

Напомним, вчера парламент запретил АРМА продавать конфискованное имущество без решения суда.

А сегодня Рада попытается принять законопроект президента Владимира Зеленского об олигархах.