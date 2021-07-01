Человеком, который позвонил писательнице Ларисе Ницой, представился футболистом Артемом Довбиком и пообещал говорить на пресс-конференциях на украинском языке, оказался журналист Василий Крутчак.

Видео пранка опубликовано в социальных сетях.

Крутчак в телефонном разговоре разыграл писательницу Ларису Ницой, представившись Довбиком, он заявил, что вся команда решила говорить по-украински и пригласил Ницой за счет сборной посетить матч Украина - Англии в Риме, а также предложил публично заявить, что конфликт исчерпан. На что писательница согласилась.

Впрочем, когда Ницой писала в Facebook о разговоре, она предположила, что это может быть пранк. Однако общаясь с журналистами, она заявляла, что верит в слова звонившего.

"Мы с Артемом обговорили ситуацию. Он сказал, что они поговорили с командой и утвердили решение, что они будут учить украинский язык. Он обещает, что они перейдут на украинский язык всей командой, и в публичном пространстве будут давать интервью на украинском языке. Это надо было сделать. И выдержать всю ту волну негатива, которую я получила. Я им поверила, и надеюсь, что так и будет. Более того, Артем пригласил поехать с ними в Рим на чемпионат и сделать с ними фотографию", - сказала Ницой.

Напомним, 29 июня в Глазго состоялась игра в рамках 1/8 финала Евро-2020. Сборная Украина вырвала победу у шведов. Решающий гол на 121-й минуте матча забил Артем Довбик.

После этого Ницой обрушилась с резкой критикой на автора победного гола, поскольку ей не понравилось, что Довбик на пресс-конференции отвечал по-русски.