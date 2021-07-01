Президент РФ Владимир Путин подписал закон о запрете публично отождествлять цели и действия СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне, а также отрицать решающую роль советского народа в победе над фашизмом.

Об этом свидетельствует информация на Официальном интернет-портале правовой информации.

В соответствии с законом в России запрещается в публичном выступлении или публично демонстрирующемся произведении, а также в СМИ и интернете "отождествление целей, решений и действий руководства СССР, командования и военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства нацистской Германии, командования и военнослужащих нацистской Германии и европейских стран "оси". Одновременно запрещается "отрицание решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии СССР при освобождении стран Европы".

Кроме того, Владимир Путин подписал закон о запрете демонстрировать изображения военных преступников времен Второй мировой войны и распространять нацистскую атрибутику.

Напомним, в Украине действует закон об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов и запрете пропаганды их символики.

Также мы писали о том, что в начале июня Рада провалила законопроект о запрете героизации военных преступников и легализации нацизма, инициатором которого выступил народный депутат Максим Бужанский.