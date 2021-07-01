По состоянию на утро четверга, 1 июля, все регионы Украины по-прежнему находятся в "зеленой" зоне карантина. Однако уже три региона - Хмельницкая Луганская и Киевская область - не соответствуют критерию Минздрава по охвату населения тестированием на ковид.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные пресс-службой Минздрава.

Так, в Киевской области показатель тестирования остается низким с 28 по 30 июня включительно и составляет 277, 262 и 252 теста на 100 тысяч населения соответственно, тогда как норма предусматривает не менее 300 тестов на 100 тысяч населения.

Что касается Луганской области, то там "красный" уровень показателя по охвату населения тестированием наблюдается уже два дня подряд - 29 и 30 июня (269 и 270).

В Хмельницкой области также низкий показатель тестирования населения, он 30 июня составил 291 на 100 тысяч населения.

Напомним, в Украине за прошлые сутки зафиксировали 705 новых случаев коронавируса, показатели растут второй день подряд.

Также мы писали о том, что в аннексированном Крыму в последнее время ухудшается ситуация с коронавирусом, растет число летальных случаев.