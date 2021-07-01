С борта Международной космической станции (МКС) без официального сообщения запустили на орбиту спутник Соединенных Штатов Америки.

Об этом со ссылкой на данные space-track.org сообщают "РИА Новости" в четверг, 1 июля.

Аппарат, принадлежащий США который был выведен на орбиту с МКС, получил название BD-28. Как именно и когда это случилось официально не сообщали, но зачастую спутники с борта американского сегмента МКС запускаются с платформ, выносимых наружу станции с помощью манипуляторов.

В свою очередь, известный американский эксперт по космонавтике Джонатан МакДауэлл предполагает, что данный спутник может принадлежать частной компании, которая на данный момент не желает афишировать свою деятельность.

На сегодняшний день на МКС работает 65-я экспедиция, в которую входят россияне Олег Новицкий и Петр Дубров, американцы Марк Ванд Хай, Шейн Кимброу, Меган МакАртур и японец Акихико Хосиде, француз Том Песке.



Напомним, астронавты на МКС жалуются на головную боль. В США считают, что это случилось из-за повышенного содержания углекислого газа в атмосфере станции, а в России считают, что причина - невесомость.

Также сообщалось, что в NASA подписали договор об отправке первого космического туриста на МКС.