Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что не согласен с тезисом своего российского коллеги Владимира Путина о том, что украинцы и россияне - это один народ.

Об этом Зеленский заявил в интервью "Интерфакс-Украина".

"Давайте, наконец, расставим точки над "i". Мы точно не один народ. Да, у нас есть много общего. У нас общая часть истории, память, соседство, родственники, общие победа над фашизмом и общие трагедии. Да, все это крайне важно, и мы об этом помним. И, возможно, что-то общее у нас будет в будущем, если еще не поздно остановить тотальное разделение между нашими странами. Но мы, повторю еще раз, не один народ. Были бы одним народом, то в Москве, скорее всего, ходили бы гривни, а над Государственной думой развивался желто-голубой флаг. Так что, мы точно не один народ. У каждого из нас свой путь. Но цель у нас действительно должна быть одна - закончить войну на Донбассе, вернуть Украине ее территории. И еще кое-что - невозможно одновременно говорить об "одном народе" и открыто захватывать наши территории и продолжать бойню на Донбассе. Это же очевидно", - заявил Зеленский.

Кроме того, комментируя вчерашнюю прямую линию с Путиным, президент Украины заявил, что его тезисы о внешнем управлении - "пропагандистская мантра для внутреннего потребителя в самой России". По словам Зеленского, все вопросы по Украине решаются исключительно в Украине и украинским государством. Также глава государства в очередной раз заявил о готовности встретиться с Путиным.

"Готов я встретиться и с президентом Путиным - если его действительно интересует решение ряда кризисных вопросов, которые объективно существуют в двусторонних отношениях Украины и России. В любом случае, подготовка к этому непростому матчу продолжается", - сказал Зеленский.

По его словам, фраза Путина о том, что нет смысла говорить с Зеленским, потому что все решается в Вашингтоне, его не цепляет.

"Нет, я никогда не живу в стереотипах. Это выглядит так, если бы я, например, сказал: "А зачем россиянам выборы, прямая демократия, если все решается исключительно в Кремле?", - заявил Владимир Зеленский.

По мнению Зеленского, в России сейчас можно наблюдать общественное ожидание решений для реального прекращения войны против Украины, русский народ не хочет эскалаций и кровавых экспансий.

"Вспомните ту волну искреннего интереса, которая возникла сразу после моего предложения президенту России встретиться и найти путь к миру... Понятно, что машина пропаганды, которая уже давно работает в России, загоняет людей в полное непонимание правил современного мира и в ненависть по отношению к соседям. Понятно, что это отражается и на государственной политике России - вкладываясь в пропаганду, они сами бессознательно или подсознательно потребляют эту пропаганду и подчиняются ей. Но если эту пропаганду и все искусственные агрессивные процессы убрать, ситуация будет выглядеть совсем иначе. Возможно, если сам президент России выйдет из-под влияния этой пропагандистской картины, то будет очевидно, что нам действительно есть о чем разговаривать. Не о мифах, а о реалиях", - сказал Зеленский.

Также президент заявил, что слова Путина о "военном освоении" Украины выдают беспокойство россиян по поводу украинской ценностной интеграции в европейское и евроатлантическое сообщества. По его мнению, это выглядит как навязчивая идея. Комментируя резкую реакцию Москвы на тему НАТО, Зеленский заявил, что это устаревший страх.

"На мой взгляд, это как постоянно говорить об устаревшем страхе с детства, что кто-то страшный выйдет ночью из шкафа и напугает. Но в шкафу никого нет. Это просто шкаф", - сказал Владимир Зеленский.

Напомним, "Страна" приводила ответы на самые важные и интересные вопросы во время прямой линии с Путиным.

Также мы писали о том, что Киев прокомментировал слова Путина об одном народе.