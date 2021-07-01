В четверг, 1 июля, большую часть регионов Украины накроют грозовые дожди. Солнечная погода ожидается только в восточных и частично в южных областях.

Об этом свидетельствует прогноз Укргидрометцентра.

Температура воздуха поднимется днем до +22...+31 градуса. Ночью ожидается +13...+21. В большинстве регионов сегодня будет дождливо, синоптики предупреждают о грозах. Не будет осадков в Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и аннексированном Крыму.

В западных областях будет прохладнее - тут температура, за исключением Винницы и Хмельницкого, не поднимется выше +27. На востоке страны будет жарко - до +31.

В Киеве 1 июля синоптики прогнозируют грозовые дожди. Днем столбики термометров поднимутся до отметок +27...+29 градусов, ночью похолодает до +17...+19.

Погода в Украине на 1 июля. Скриншот: meteo.gov.ua

Напомним, "Страна" писала о том, что уходящий из Украины антициклон уступит место грозе, граду и ливням.

Также мы писали о том, что синоптики рассказали, каким будет июль в Украине. Средняя температура воздуха в июле предполагается +20...+25 градусов, месячное количество осадков ожидается 34-91 мм.