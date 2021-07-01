Скандальная писательница Лариса Ницой, которая раскритиковала автора победного гола в матче Украина-Швеция Артема Довбика за русский язык, заявила, что футболист позвонил ей и пообещал говорить на пресс-конференциях только на украинском.

Соответствующий пост Ницой опубликовала в Facebook.

"Мне позвонил Артем Довбик. Мы с ним долго говорили по телефону. Я рассказывала ему, что украинской звезде и герою недопустимо говорить в публичном пространстве неукраинском языке. Объясняла, почему. А он говорил, что хоть его родители и украиноязычные, он постоянно находился с русскоязычными тренерами", - написала Ницой.

По ее словам, футболист попросил ее написать сообщение, что он пообщался с тренерами и они пришли к выводу, что будут говорить на всех пресс-конференциях на украинском.

"Я пишу это сообщение. И это была бы хорошая история. Слишком хорошая. И мне очень хочется в нее верить. Но я думаю, что это был не Артем, и это было мошенничество. Может я уже такая отчаявшаяся?" - сообщила писательница.

Напомним, 29 июня в Глазго состоялась игра в рамках 1/8 финала Евро-2020. Сборная Украина вырвала победу у шведов. Решающий гол на 121-й минуте матча забил Артем Довбик.

После этого Ницой обрушилась с резкой критикой на автора победного гола в матче Украина-Швеция Артем Довбика. Ей не понравилось, что Довбик на пресс-конференции отвечал по-русски.