На стадионе "Хэмпден Парк" в Глазго футбольные фанаты избили россиянина Дениса Смоленского, который вместе с остальными болел за победу Украины над Швецией в 1/8 финала Евро-2020.

Избившие оказались украинцами. При этом другие фанаты из нашей страны пытались защитить россиянина.

Денис Смоленский - это парень с российским флагом, фото которого облетело Сеть сразу после матча Украина-Швеция. На трибунах он обнялся с завернутым в украинский флаг болельщиком.

После этого и произошло нападение. "Страна" реконструирует события инцидента.

Подробности нападения

29 июня на матч Украина-Швеция, который завершился выходом украинской сборной в четвертьфинал Евро-2020, пришли не только болельщики команд-соперниц, но и российский фанат Денис Смоленский вместе со своими друзьями - украинцем и поляком. Трое товарищей выбрали яркие образы, чтобы показать приверженность к разным странам, но в то же время единство.

Россиянин выбрал одежду с российской символикой, которая отличала его на "сине-желтом" секторе - он был в красной футболке сборной России, с флагом РФ и в шапке-ушанке.

И, как видно по снимкам, в начале матча украинские болельщики спокойно реагировали на болельщика, укутанного в триколор.

Двое других ребят были одеты по форме Украины и Польши. Втроем они поддерживали команду Андрея Шевченко.

Фото украинца с россиянином в обнимку быстро облетело Интернет.

Однако приятными и дружескими эмоциями матч не закончился. Во время игры на парня из Тулы напал фанат из Украины. Произошла стычка, во время которой у россиянина отобрали флаг, его избили и порвали одежду.

Telegram-канал "Политика Страны" публиковал видео нападения на Смоленского.

За Смоленского вступились друзья, которые смогли хоть как-то защитить россиянина от негативно настроенных украинцев. В итоге парень в цветах Украины накрыл друга-россиянина флагом Украины.

На фото видны последствия драки: пострадавший фанат держится за ушибленное лицо.

Далее, по словам Смоленского, ему оказали медицинскую помощь и посадили на сектор с медиками. Переломов зафиксировано не было, но бровь разбита.

После матча разборок не последовало, как и празднования - друзья просто сели на поезд и поехали домой.

Что известно о Денисе Смоленском и его друзьях

Денис Смоленский живет в Глазго, но родом из российской Тулы. Поклонник футбола с российской символикой перед игрой рассказал журналистам, что пришел на стадион со своими друзьями, которые были в форме Украины и Польши.

Футбольные обозреватели поинтересовались у Дениса, не боится ли он в таком одеянии показаться на трибунах: "Ты же знаешь о конфликте [Украины и России]". Смоленский отшутился, мол "конечно знает, но болеет за Украину".

"Почему нет? Кого мне бояться?" - сказал он.

Его товарищи также не видели в своей экипировке ничего плохого: "Это хороший русский. Он болеет за Россию - я с ним болею за Россию. Он болеет за Украину - я болею за Украину. Лучше дружить, чем в войнушки играть", - обнимая друга, сказал парень в украинской форме.

После этого у россиянина спросили, что делать, чтобы закончилась война. На это он ответил так: "Украина - это тоже моя страна. Что сделать, чтобы не было войны? Не знаю", - сказал россиянин на видео, опубликованном на YouTube-канале "Бомбардир".

Знакомство с болельщиками украинской сборной на видео - с 5:58

Друга пострадавшего зовут Сергей Толкач. Они знакомы с 6 лет, как только эмигрировали в Шотландию. Именно Сережа помог россиянину отбиваться от агрессивного украинского фаната.

Толкач говорит, что переживает за сборные России и Польши так же, как за свою, и для него нет разницы, в какой форме их поддерживать.

"Тут был строго футбол. Конечно, мы и предположить не могли, что все так разовьется. Мы узнали, что будет матч в Глазго, решили все собраться. У нас такая дружба, что, когда одна команда играет, то болеем за нее. Если играет Польша, то болеем за Польшу, если Россия, то за Россию. Как раз играла Украина, и мы решили все вместе взять и поехать, каждый в своих цветах, чтобы показать людям, что Польша и Россия могут болеть за Украину", – объяснил он.

Парень рассказал о том, что многие украинские фанаты подходили к ним с возмущениями, поэтому людям приходилось объяснять, что означают цвета их одежды. При этом, по словам Толкача, только один человек подошел с целью затеять драку. Сергей предполагает, что нападавший был под градусом.

Полиция увела агрессора со стадиона.

Кроме того, по словам Толкача, многие украинские болельщики защищали их.

После матча Денис Смоленский рассказал в интервью Sport-express, что на него набросились, когда увидели российский флаг. Но он такой реакции, конечно, не ожидал.

"Я приехал поддержать команду, так как я вижу, что русские болельщики болеют за Украину, а украинские- за Россию. Мы же все едины... Просто некоторым не понравилось, что я был с флагом, и все такое. Некоторые просто удивились, а некоторым это, мягко говоря, не понравилось... И они начали (избивать)", - описал он все происходящее на трибунах в день матча.

Парни хотели продемонстрировать, что футбол должен оставаться вне политики. "Мы просто хотели смотреть футбол и чтобы все знали, что можно дружить с людьми из других стран", - объяснил он.

По словам Смоленского, избившие его парни, возможно, были пьяны, потому что в тот день все пили пиво или водку. Тем не менее даже такой инцидент не сможет повлиять на их крепкую дружбу, уверены они.

"Из-за пары людей ничего не изменится. Все были нормальными, все фоткались, все хорошо. Однако жалко, что все так случилось", - подытожил он.