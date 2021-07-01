В Международном аэропорту "Борисполь" в Киеве задерживают вылет рейсов в Турцию. Рейсы перенесены из-за отсутствия разрешения с турецкой стороны.

Об этом сообщило представительство аэропорта "Борисполь" в Facebook.

"Просим пассажиров указанных рейсов" ориентироваться на официальную информацию от представителей авиакомпании и отслеживать время вылета на онлайн-табло на сайте аэропорта. Также проверяйте актуальный статус рейсов на онлайн-табло на сайтов авиаперевозчиков", - говорится в сообщении аэропорта.

Напомним, с 1 июля Турция приостановила прямое авиасообщение с шесть странами из-за распространения новых штаммов коронавируса, в список попали: Бангладеш; Бразилия; Непал; Индия; Шри-Ланка; ЮАР (Южно-Африканская Республика).

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Ранее мы писали, что президент Турции Эрдоган объявил о полной отмене в Турции комендантского часа с 1 июля. Месяц назад, 1 июня в Турции уже смягчили противоэпидемические меры: сократили комендантский час с 22:00 до 05:00, разрешили кафе и ресторанам принимать клиентов, возобновили работу спортзалов, разрешили проводить свадьбы.