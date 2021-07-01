В рамках украинско-американского этапа учений Sea Breeze-2021 состоялись практические тренировки по тактической подготовке на общевойсковом полигоне "Олешковские пески".

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Минобороны.

Многонациональная тактическая группа отработала рейдовые действия в тылу противника. Военнослужащие отдельного батальона морской пехоты командования морской пехоты ВМС ВСУ, Государственной пограничной службы Украины, морской пехоты США, Грузии и республики Молдова действовали в составе единого многонационального подразделения.

Тренировка была разделена на три этапа. Во время первого этапа тактическая группа получила задание выйти из района сосредоточения в район ожидания. Там командир тактической группы провел короткий брифинг на макете местности и поставил задачу командирам подразделений.

Второй этап - выполнение задания. По легенде, тактическая группа должна была выйти в тыл условного противника и уничтожить важные объекты инфраструктуры военного назначения.

В ходе последнего этапа военнослужащие совершили марш в район сосредоточения, но во время движения колонн противник устроил засаду. Все действия отрабатывались условно, без боевой стрельбы.

Справка: Общевйсковой полигон "Олешковские пески" находится на территории одноименного песчаного массива, расположенного в 30 км к востоку от города Херсон. Песчаный массив является уникальным природным объектом Украины, единственной пустыней на территории нашей страны. Для ограничения распространения пустыни ее территория засаживается лесом. Безлесным остался участок диаметром около 15 км в пределах Казачьелагерной арены, который используется в качестве военного полигона.

Напомним, военные России следят за учениями Sea Breeze с участием кораблей НАТО и Украины.

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