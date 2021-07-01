За сутки 30 июня 2021 в Украине зафиксировано 705 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни Covid-19. В предыдущие сутки сообщалось о 633 новых подтвержденных случаях

Об этом свидетельствуют данные Минздрава

Среди заболевших - 28 детей и 18 медработников.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы - 464 человека;

летальных случаев - 51;

выздоровели - 1719 человек;

За сутки протестировано:

методом ПЦР - 20913 человек,

методом ИФА - 9743 человека,

экспресс-тестами - 18382 человека.

За все время пандемии в Украине:

заболели - 2235801 человек;

выздоровели - 2168387 человек;

летальных случаев - 52 391;

проведения ПЦР-тестов - 10861246.

"Пятерка лидеров" по числу заболевших:

Киев (231 человек) Киевская область (56 человек) Харьковская область (41 человек) Одесская область (41 человек) Днепропетровская область (31 человек)

Как сообщалось, за сутки 29 июня 2021 в Украине зафиксировано 633 случая коронавирусной болезни Covid-19. Это более чем в 3 раза превышает показатель 28 июня, когда было зафиксировано 182 новых случая.

Показатель 28 июня оказался минимальным с начала года после "рекорда", зафиксированного 27 июня. Динамика новых случаев показывала уверенное снижение с 25 июня, когда был зафиксирован наибольший показатель последних 6 дней - более 800 случаев.