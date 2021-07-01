Рост второй день подряд. В Украине 705 новых случаев коронавируса
За сутки 30 июня 2021 в Украине зафиксировано 705 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни Covid-19. В предыдущие сутки сообщалось о 633 новых подтвержденных случаях
Об этом свидетельствуют данные Минздрава
Среди заболевших - 28 детей и 18 медработников.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы - 464 человека;
- летальных случаев - 51;
- выздоровели - 1719 человек;
За сутки протестировано:
- методом ПЦР - 20913 человек,
- методом ИФА - 9743 человека,
- экспресс-тестами - 18382 человека.
За все время пандемии в Украине:
- заболели - 2235801 человек;
- выздоровели - 2168387 человек;
- летальных случаев - 52 391;
- проведения ПЦР-тестов - 10861246.
"Пятерка лидеров" по числу заболевших:
- Киев (231 человек)
- Киевская область (56 человек)
- Харьковская область (41 человек)
- Одесская область (41 человек)
- Днепропетровская область (31 человек)
Как сообщалось, за сутки 29 июня 2021 в Украине зафиксировано 633 случая коронавирусной болезни Covid-19. Это более чем в 3 раза превышает показатель 28 июня, когда было зафиксировано 182 новых случая.
Показатель 28 июня оказался минимальным с начала года после "рекорда", зафиксированного 27 июня. Динамика новых случаев показывала уверенное снижение с 25 июня, когда был зафиксирован наибольший показатель последних 6 дней - более 800 случаев.