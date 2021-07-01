Суд в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, США, отказал американской поп-певице Бритни Спирс в удовлетворении прошения об отстранении ее отца от контроля за многомиллионным состоянием исполнительницы.

Об этом сообщило американское издание USA Today.

Судья отклонил просьбу адвоката Спирс Сэмюэля Ингэма об отстранении ее отца от должности единственного опекуна. Он настаивал на том, чтобы Джеймс Спирс больше не участвовал в управлении ее финансами.

Суд ранее согласился включить в число опекунов Бритни Спирс частную финансовую компанию. Вместе с тем в полном отстранении ее отца от контроля над состоянием было отказано.

23 июня 39-летняя артистка выступила на заседании Верховного суда округа Лос-Анджелес по видеосвязи с призывом прекратить опекунство ее отца Джеймса Спирса над ней.

Певица рассказала суду, что подвергалась многочисленным психиатрическим осмотрам и лечению и что отец травмировал ее своим контролем. По словам артистки, родитель наказывал ее за отказ выполнять его требования, из-за чего она чувствовала себя "порабощенной".

"Я травмирована. Я несчастна и не могу спать" - заявила поп-певица в суде, добавив, что ее отец Джейми Спирс "на сто тысяч процентов обожает контроль", который он получил благодаря решению суда в 2008 году.

В своих показаниях Спирс также пожаловалась на невозможность реализовывать собственные желания, например сделать перерыв в работе, выйти замуж или снова родить ребенка, поскольку эти решения остаются за опекуном.

После своей резонансной речи в суде певица обратилась к своим поклонникам в Инстаграме. По ее словам, последние годы она притворялась, когда говорила, что в ее жизни все хорошо, и попросила за это прощения.

Джеймс Спирс 13 лет контролирует вопросы, касающиеся личной жизни, финансов и карьеры своей дочери. Он был назначен ее опекуном в 2008 году после того, как она была госпитализирована из-за нервного срыва.

В 2020 году суд в Лос-Анджелесе дважды — в августе и ноябре — отклонял иск Бритни Спирс с требованием лишить отца роли опекуна. В качестве протеста против решения певица отказалась продолжать концертную деятельность, пока отец управляет ее делами.

Фанаты артистки запустили в соцсетях хештег #FreeBritney ("Свободу Бритни"). По их мнению, певицу держат в плену и она посылает завуалированные сигналы через свои записи в социальных сетях, прося освободить ее.

В свою очередь, отец и опекун певицы Джейми утверждает, что его дочь страдает деменцией.