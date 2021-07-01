В канадской школе-интернате Святого Евгения близ города Крэнбрук в Британской Колумбии обнаружили останки 182 ребенка. Это уже третье подобное массовое захоронение детей представителей коренных народов, обнаруженное в последнее время.

Об этом сообщает The Guardian

Останки обнаружило сообщество Lower Kootenay Band. Это коренная нация, проживающая в регионе Восточный Кутенай в Британской Колумбии. Поиск проводился с помощью радара.

Вероятно, останки этих 182 человек принадлежат членам нации Ктунакса, соседним сообществам коренных народов и обществу Акьам.

Сообщается, что некоторые останки были похоронены в могилах глубиной три-четыре фута (примерно 1 метр)

Школа Святого Евгения открылась в 1890 году. Школа была в ведении католической миссионерской организации Oblates of Mary Immaculate, которая содержала 48 школ.

В 1969 году федеральное правительство закрыло школу. В 2000 году здание было вновь открыто как курорт St Eugene Resort, поле для гольфа и казино, которыми руководит община Ктунакса.

С 19 века до конца 20-го более 150 тысяч детей коренных народов были вынуждены посещать финансируемые государством школы в рамках кампании по их насильственной ассимиляции в канадское общество.

В таких школах дети часто умирали от болезней и отсутствия ухода.

Сообщения о массовых захоронениях в таких местах начали поступать в конце мая. Тогда в бывшей школе-интернате в городе Камлупс в Британской Колумбии (Канада), которая была создана для ассимиляции коренных народов, обнаружили массовое захоронение с останками 215 детей.

Останки, вероятно, принадлежат воспитанникам школы-интерната, которая закрылась более 40 лет назад.

Это захоронение никогда не документировалось администрацией школы, а некоторым из умерших детей не было и трех лет.

25 июня в Канаде нашли еще одно кладбище индейских детей. На месте бывшей школы-интерната для детей коренных племен обнаружено 751 тело, большинство - детские. По данным местных СМИ, школа в провинции Саскачеван просуществовала более столетия до 1997 и являлась частью системы, позволявшей отбирать детей у коренных народов и подавлять их язык и культуру.

Позже в ООН потребовали от Канады и Ватикана расследования гибели детей в интернате для коренных народов