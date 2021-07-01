Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин в столетний юбилей Коммунистической партии Китая (КПК) пообещал "разбить голову" любым внешним силам, которые желают поработить Китай.

Об этом он заявил на торжественной церемонии в честь столетнего юбилея КПК, передает ТАСС.

Лидер КНР отметил, что китайский народ выступает за справедливость и не боится насилия, он никогда не унижал и не порабощал другие нации.

"В то же время китайский народ не приемлет попыток внешних сил третировать, угнетать и порабощать его. А тот, кто вздумает попробовать это, натолкнется на железную стену плоти и крови китайского народа численностью 1,4 миллиарда человек и разобьет себе голову", - заявил он.

Си Цзиньпин добавил, что Китай будет перенимать опыт у других стран, однако не потерпит "заносчивых поучений" в свой адрес.

По его словам, наступила новая эпоха, когда мировые державы больше не смогут навязывать КНР неравноправные договоры, китайская нация поднялась на ноги и не позволит кому бы то ни было распоряжаться ее судьбой.

Председатель также заявил, что власти страны должны превратить Народно-освободительную армию Китая (НОАК) в одни из сильнейших вооруженных сил мира для защиты национальной безопасности. Он особо отметил важность модернизации и защиты китайского суверенитета. Она заявил, что армия Китая должна стать вооруженными силами мирового класса с еще более высокими возможностями.

"Мы достигли первой цели столетия и во всех отношениях построили общество средней зажиточности в Китае. Теперь мы уверенными шагами идем к достижению нашей второй цели столетия - превращению Китая в великое, современное социалистическое государство во всех отношениях", - заявил он.

Также председатель КНР заявил, что китайская мечта о великом возрождении китайской нации непременно сбудется и указал на неизменность марксистского пути.

"Мы должны под марксистским углом зрения наблюдать за эпохой, понимать ее характерные черты и направлять тенденции ее развития, продолжать развивать современный китайский марксизм и марксизм XXI века", - заявил Си Цзиньпин

Напомним, в эти дни компартия Китая празднует столетний юбилей. "Страна" подробно писала, как родилась, взяла власть и сделала из Китая сверхдержаву самая сильная партия мира.

Ранее "Страна" писала, что в понедельник, 28 июня, президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин объявили о продлении основополагающего российско-китайского договора - о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, который был подписан 20 лет назад.

