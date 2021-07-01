Пик заболеваемости коронавирусной инфекцией Covid-19 в Москве наступит в сентябре.

К таким выводам пришли ученые из Санкт-Петербургского политехнического университета, передают "Известия".

"Согласно нашим расчётам, пик в Москве придётся на сентябрь", - сообщил руководитель разработки математической модели Алексей Боровков.

По его словам, специалисты создали систему дифференциальных уравнений, которая позволяет построить девять кривых распространения COVID-19 в столице.

Согласно самой пессимистичной, в конце лета в Москве число активных больных в Москве может составить 443 тысяч человек.

При расчёте средней, пятой кривой количество пациентов с активной фазой коронавируса прогнозируется в пределах 225 тысяч человек.

Напомним, 28 июня в Москве зафиксировали наибольшее количество смертей от коронавируса за сутки. Из-за болезни умерли 124 человека.

Ранее сообщалось, что Москва 28 июня усилила карантинные ограничения. Запрещено посещать рестораны без QR-кода.

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