В канадской провинции Британская Колумбия с 25 по 30 июня по меньшей мере 486 человек внезапно умерли во время аномальной жары. Ранее сообщалось о 69 случаях смерти из-за жары в Британской Колумбии.

Об этом со ссылкой на главного коронера Британской Колумбии Лизу Лапоинт сообщает CBC.

Отмечается, что обычно за указанный период в провинции регистрировали примерно 165 случаев внезапной смерти.

"Мы считаем, что жара, скорее всего, является причиной многих из этих смертей, но это требует подтверждения", - указала Лапоинт, добавив, что многие умерших нашли в их собственных "жарких и не вентилируемых" домах в одиночестве.

Она убеждена в том, что официальное число внезапных смертей в ближайшее время будет увеличиваться, поскольку не все из них уже зафиксированы в базе.

По словам коронера, регистрация случаев задерживается из-за резкого увеличения смертности в некоторых районах.

"Важно, чтобы мы обращали внимание на тот факт, что каждая зарегистрированная смерть - это человек, который имеет семью и людей, которые заботились о нем", - добавила она.

Главный коронер Британской Колумбии Лапоинт отметила, что за последние три-пять лет в провинции подтвердили всего три смерти, связанные с жарой.

"Это, честно говоря, застало многих из нас врасплох", - поделилась она.

"Мы раньше не сталкивались с подобным в провинции. Нам надо немного времени, чтобы ускорить наши действия, - продолжила чиновница. - Теперь мы чувствуем себя гораздо увереннее, потому что можем быстрее реагировать".

Лапоинт заверила, что эксперты будут изучать закономерности смертей, в частности регионы, в которых они произошли, возраст и пол человека, любые основные заболевания, которые у них могли быть и тип жилья умерших.

Как сообщалось, в Канаде зафиксировали самую высокую температуру в истории. Температура в Литтон, Британская Колумбия, достигла +46,6 градусов.

Напомним, в Киеве на пяти пляжах испортилась вода из-за жары.