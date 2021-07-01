Опубликованы реальные документы Генштаба Красной армии СССР, датированные весной 1941 года. Их содержание говорит о подготовке руководства СССР к отражению агрессии гитлеровской Германии и ее союзников на территории СССР, опровергая миф о якобы планах нападения на Гитлера.

В Советском Союзе на самом деле готовились к отражению вторжения вермахта. Соответствующие документы представили в Москве на собрании Российского исторического общества (РИО), передает РИА Новости.

В кулуарах мероприятия организовали выставку документов из Центрального архива Министерства обороны, в числе которых - "Схема развертывания стратегических сил СССР" и "Схема соотношения сил" (приложение к докладной записке наркома обороны СССР Семена Тимошенко и начальника Генштаба Красной армии Георгия Жукова Иосифу Сталину с соображениями по плану стратегического развертывания войск на случай войны с Германией и ее союзниками от 15 мая 1941 года).

Эти схемы были представлены с разрешения Генштаба по просьбе председателя РИО, директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина.

"Схема соотношения сил" - уникальный документ, впервые представленный открыто, рассказал журналистам научный сотрудник Германского исторического института в Москве Сергей Кудряшов.

По его словам, она показывает, что в советском Генштабе за пять недель до начала войны верно прогнозировали, что основные удары по СССР гитлеровцы нанесут тремя группами армий - "Север", "Центр", "Юг" - и что Финляндия, будучи тогда союзником нацистов, ударит в направлении Ленинграда.

В основном над схемой расстановки сил работали начальник Главного оперативного управления Генштаба Николай Ватутин и его заместитель Александр Василевский.



Что касается "Схемы развертывания стратегических сил СССР", то ее основной смысл - как противодействовать нацистской агрессии, если война уже началась, и что в таком случае должна делать Красная армия.

Фото: ria.ru

"К весне 1941 года в Генштабе, народном комиссариате обороны и высшем руководстве, включая Сталина, пришли к выводу, что главным театром войны будет юго-западное направление. В этом была своя логика. Протяженность фронта - 1800 километров, здесь есть широкий оперативный простор, нет больших лесов и водных преград. И здесь у Красной армии было значительное преимущество", - сказал Кудряшов.

По его словам, советское военно-политическое руководство к середине мая 1941 года считало, что если гитлеровцы наносят удары по СССР на севере и на западе, то мощный удар Красной армии на юге вермахт вряд ли выдержит.

"Подчеркну: речь не идет о планах нападения СССР на Германию", - сказал Кудряшов. "Схема развертывания" предполагает, что вторжение Германии на территорию СССР состоялось, война уже идет, и показывает, как в ответ будет действовать Красная армия, пояснил историк.

"Речь идет об ограниченной военной операции в начальный период войны. Да, театр военных действий большой, но нет никаких стрелок (наступления Красной Армии на территорию Германии - Ред.), протянутых в Европу, чтобы ее завоевать", - добавил Кудряшов.

Оборонительные планы середины мая 1941 года сорвались из-за событий, которые советские генштабисты не смогли предусмотреть, - в том числе из-за того, что на западном направлении Красная армия не выдержит главного удара гитлеровцев.

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