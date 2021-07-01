Кабмин принял программу перевоспитания "неправильных" украинцев

Буквально накануне прошла информация о том, что правительство не может найти деньги, чтобы, как обещалось, с 1 июля повысить на 400 гривен пенсии украинцам старше 75 лет, а уже вчера стало известно, что то же правительство собирается потратить более 300 млн гривен из государственного и местных бюджетов на утверждение "украинской гражданской идентичности". На заседании Кабмина была утверждена государственная программа национально- патриотического воспитания в Украине до 2025 года.

В чем же, по мнению членов правительства, состоит суть "национально-патриотического" воспитания? Ключевую роль в воспитании патриотизма они отводят украинскому языку. Оказывается, тот факт, что половина граждан страны говорит на русском, это – "постколониальные деструктивные последствия в создании населения" и "языково-культурная неполноценность". Собственно, уже за одну только формулировку насчет неполноценности на государство можно подавать в суд.

А ведь это еще не все. Оказывается, в понятие "патриотического воспитания" входят еще и формирование поддержки вступления в НАТО, и уважительное отношение к "героям борьбы украинского народа за обретение независимости".

Но самый главный пункт в этом перечне – последний: Кабмин предлагает привлекать на работу в органы государственной власти и местного самоуправления только граждан со "сформированной национальной идентичностью". Проще говоря, если у тебя украинский не родной, если ты не поддерживаешь вступление в НАТО и не относишься уважительно к Бандере и Шухевичу, дорога в органы власти тебе заказана.

То есть, по сути, речь идет о дискриминации сразу и по национальному признаку, и по политическим взглядам. Что, между прочим, подпадает под статью Уголовного кодекса. Однако, видимо, для Кабмина УК не писан.

Сборная "языково неполноценных": как победа стала "зрадой"

Языковая тема вчера неожиданно всплыла и в связи с победой сборной Украины в 1/8 финала Евро-2020. Неожиданно – это для нормальных болельщиков, которые после матча просто радовались успеху наших футболистов, вполне справедливо считая его победой всей многонациональной страны.

Однако пока нормальные болельщики радовались, отдельные индивидуумы выискивали повод для "зрады". И – нашли.

Зачин сделала скандально известная писательница Лариса Ницой, которая облила грязью автора победного гола сборной Украины Артема Довбика за то, что тот дал послематчевый комментарий на русском языке. И она оказалась не одинока в своих претензиях к герою матча со шведами: в соцсетях ревнительницу "национальной идентичности" поддержали довольно большое количество людей.

А потом досталось и главному тренеру сборной Андрею Шевченко, говорившему по-русски на послематчевой пресс-конференции. Его должность приравняли к госслужбе и потребовали выполнять "государственные функции" на государственном же языке. Правда, вскоре выяснилось, что государство вообще не при делах к финансированию футбола в Украине (в том числе – и сборной), а значит – Шева вправе говорить на том языке, на котором ему удобно.

И после всего этого диалога возник вопрос: что для Украины важнее – победы ее сборной, на которую государство не тратит ни копейки, или программы "патриотического воспитания", которые обходятся в сотни миллионов?

Ответ очевиден, но только не для правительства. Которое вчера принимало вышеупомянутую "патриотическую программу", одевшись в футболки сборной.

ЕС открывает границы. Но не для нас

Снижения заболеваемости коронавирусом в Украине оказалось недостаточно, чтобы в него поверила Европа. Вчера Евросоюз принял решение о расширении списка государств, гражданам которых можно приезжать в Берлин, Рим, Париж и прочие замечательные города континента. Украины среди 12 осчастливленных стран не оказалось.

Логики в этом списке, в принципе, нет давно, поскольку там уже не первый месяц за какие-то заслуги присутствуют Ливан и Руанда. Однако теперь она пропала напрочь: отказав Украине, Брюссель открыл границы для Молдавии и Армении.

Хотя тот факт, что Молдавия является более передовой европейской страной, в общем-то, известен. Там и заболеваемость коронавирусом ниже (правда, ненамного), и уровень вакцинации в 3-4 раза выше нашего (хотя по европейским меркам все равно смешной).

Но как смогла обойти Украину Армения? Если ЕС недоволен тем, что у нас полную вакцинацию прошли полтора процента граждан, то как он может быть доволен показателем полной вакцинации в 0,4% армян? При том показатель заболеваемости в этой закавказской стране выше, чем у нас.

Очевидно, что решение Брюсселя основано не на медицинских факторах, а на политических. Можно сколько угодно вносить евроинтеграцию в Конституцию, но факт остается фактом: Украина не является государством-приоритетом для ЕС, в отличие от армян и молдаван, которые имеют свое лобби – во Франции и Румынии соответственно. И такая длительная борьба за "безвиз", похоже, была бессмысленной – ведь никто не продлит действие биометрических загранпаспортов, которые второй год бесполезно лежат из-за еврокарантина.

Путин об Украине: планы ближние и дальние

Владимир Путин вновь заговорил об Украине. Во время последних его интервью и пресс-конференций украинской теме уделялось сравнительно немного внимания, однако во время вчерашней прямой линии она была едва ли не ключевой. Причем российский президент дал понять, что собирается по украинскому вопросу высказаться еще подробнее в отдельной статье, а вчерашние посылы – это только наброски. Но и в них было "набросано" немало сигналов – как для украинского руководства, так и для Запада.

Основной сигнал для Владимира Зеленского – с ним Путин встречаться не собирается. И уже не только потому, что по теме Минских соглашений, по мнению Кремля, с украинским президентом разговаривать не о чем. Теперь российский президент считает, что с Зеленским вообще не о чем разговаривать, поскольку тот "отдал страну во внешнее управление".

И вот это – уже сигнал не для Киева, а для Вашингтона: Путин дал понять, что с Байденом обсуждать тему Украины он готов. Но – без самой Украины.

Одновременно с этим президент России начертил красные линии для такого обсуждения: прекращение провокаций вокруг "российского Крыма" (то есть признание де факто его аннексии), прекращение ущемления русского языка в Украине.

Однако и это еще не все. Довольно пространный ответ относительного "единого русского народа", в который входят и россияне, и украинцы – это уже задел на более широкую и длительную программу, конечной целью которой является если не единое государство, то, по крайней мере, единое геополитическое пространство наподобие Евросоюза.

А в ближайшей перспективе это – сигнал неназванным при обсуждении белорусам. Ведь, согласно классическому определению, "триединый русский народ" включает великороссов, украинцев и белорусов. То есть последние – это тоже, в логике Путина, единый народ с русскими.