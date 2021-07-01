Власти Таиланда на фоне резкого роста заболеваемости коронавирусом COVID-19 возвращают карантинные ограничения. В Бангкоке снова закрылись на месяц все рестораны.

Заведения работают только навынос и на доставку. Об этом сообщает РИА Новости.

Также остановлены стройки, городки строительных рабочих на месяц закрыты на полный карантин.

Ранее в Минздраве Украины анонсировали прибытие в страну в июле 2021 почти 8 млн доз вакцин, из них более 5 млн - CoronaVac.

Мы разбирались, почему COVID-19 в мире вновь идет в рост и спасет ли вакцинация. У одной из стран-соседей Украины заболеваемость пошла в рост в конце первой декады июня, и к настоящему времени фиксируются заражения коронавирусом в среднем у 20 тысяч человек в сутки.

Напомним, что осенью 2020 года в пресс-службе киевского посольства США запретили Украине закупать российскую вакцину "Спутник V". Незадолго до того Владимир Путин сообщил, что готов поделиться с Украиной вакциной от коронавируса COVID-19.

К маю 2021, по данным Института показателей и оценки здоровья при Медицинской школе Вашингтонского университета (США), число умерших от последствий коронавируса COVID-19 в Украине втрое превысило официальные данные и достигло 138 000 человек.